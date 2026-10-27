«У банков есть инструкции, которые очень формальные, потому что неформальных составить нельзя, а люди очень разные и, к сожалению, очень разные по достатку. Поэтому, за какими деньгами надо следить, строго говоря, непонятно. И создаются такие бессмысленные инструкции не для людей, а для вычислительных машин. Вычислительными машинами же в данном случае служат люди, и они формально должны эти инструкции исполнять. Года два эти инструкции были страшной бедой для граждан, потому что банки слишком усердствовали: подозревали грязные операции там, где их и близко не было, и блокировали счета», – рассказал Медведев.

По словам омбудсмена, чаще всего люди присылают ему жалобы на блокировку счетов. Это главная головная боль клиентов банков всех возрастов, сталкиваются с ней даже пенсионеры.

«У меня была жалоба от 87-летней чрезвычайно образованной женщины, которая интернетом даже пользуется. Живет в маленьком городе. Через почту получила доступ к "Госуслугам", удаленно идентифицировалась в банке, завела карту и получила ее через курьера. Пошла в магазин и на ее несчастье купила не хлеб, а какой-то предмет для кухни. По мнению банка, она совершила необычную операцию. Она никогда ничего подобного не совершала, надо заблокировать ей счет! И ей заблокировали! А так как пенсию перечисляют на эту карту и больше у нее никаких доходов нет, она должна умереть с голоду! Ну, оказались добрые люди вокруг, поэтому, что называется, еду приносят. Но для 87-летнего человека это же такое страшное унижение! Как в этом случае быть, надо Набиуллиной вмешиваться? Она вмешивается периодически, но все это происходит ужасно медленно, годы проходят, прежде чем какой-то абсурд снимается», – сетует Медведев.

Объяснить банкам, что клиент совершил самую обыкновенную операцию и ничего криминального в ней нет, рассказал омбудсмен, порой бывает просто невозможно.

«Те, кто знают, что я на этом свете существую, пишут мне жалобы. Последние два-три месяца их количество стало падать. Это большое счастье для меня, потому что часто и я бьюсь головой об стену. Но блокировку я научился переводить юридически в другую проблему. А это другая проблема еще не заблокирована. Поэтому, если человек более-менее членораздельно объясняет, что это деньги его, и он их не тратит на поддержку, скажем, проституции где-нибудь на Кубе, тогда, значит, ему эти деньги возвращают», – добавил Медведев.

Ранее Павел Медведев объяснил НСН, почему из-за блокировок счетов россияне бросились снимать наличные.

