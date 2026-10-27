«Это страшное унижение!»: Почему банки блокируют россиянам счета
Клиентам чрезвычайно трудно объяснить банкам чистоту помыслов после того, как счет заблокирован, заявил НСН Павел Медведев.
Главе Банка России Эльвире Набиуллиной приходится лично вмешиваться в ситуации, связанные с блокировкой счетов клиентов банков, сроки разблокировки порой исчисляются годами, рассказал НСН финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Банк России рекомендовал кредитным организациям определять источник происхождения денег, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных – от 5 млн рублей. Банкам, в частности, рекомендуется определять финансовое положение клиентов и источники их средств до совершения операций, получать документальное подтверждение всему этому, обращать внимание на соответствие операций их целям и контролировать размер сумм. В ЦБ заверили, что меры затрагивают узкий сегмент клиентов банков и не затрагивают интересы добросовестных граждан. По мнению Медведева, даже добросовестным клиентам порой бывает сложно доказать, что они не совершали никаких незаконных операций.
«У банков есть инструкции, которые очень формальные, потому что неформальных составить нельзя, а люди очень разные и, к сожалению, очень разные по достатку. Поэтому, за какими деньгами надо следить, строго говоря, непонятно. И создаются такие бессмысленные инструкции не для людей, а для вычислительных машин. Вычислительными машинами же в данном случае служат люди, и они формально должны эти инструкции исполнять. Года два эти инструкции были страшной бедой для граждан, потому что банки слишком усердствовали: подозревали грязные операции там, где их и близко не было, и блокировали счета», – рассказал Медведев.
По словам омбудсмена, чаще всего люди присылают ему жалобы на блокировку счетов. Это главная головная боль клиентов банков всех возрастов, сталкиваются с ней даже пенсионеры.
«У меня была жалоба от 87-летней чрезвычайно образованной женщины, которая интернетом даже пользуется. Живет в маленьком городе. Через почту получила доступ к "Госуслугам", удаленно идентифицировалась в банке, завела карту и получила ее через курьера. Пошла в магазин и на ее несчастье купила не хлеб, а какой-то предмет для кухни. По мнению банка, она совершила необычную операцию. Она никогда ничего подобного не совершала, надо заблокировать ей счет! И ей заблокировали! А так как пенсию перечисляют на эту карту и больше у нее никаких доходов нет, она должна умереть с голоду! Ну, оказались добрые люди вокруг, поэтому, что называется, еду приносят. Но для 87-летнего человека это же такое страшное унижение! Как в этом случае быть, надо Набиуллиной вмешиваться? Она вмешивается периодически, но все это происходит ужасно медленно, годы проходят, прежде чем какой-то абсурд снимается», – сетует Медведев.
Объяснить банкам, что клиент совершил самую обыкновенную операцию и ничего криминального в ней нет, рассказал омбудсмен, порой бывает просто невозможно.
«Те, кто знают, что я на этом свете существую, пишут мне жалобы. Последние два-три месяца их количество стало падать. Это большое счастье для меня, потому что часто и я бьюсь головой об стену. Но блокировку я научился переводить юридически в другую проблему. А это другая проблема еще не заблокирована. Поэтому, если человек более-менее членораздельно объясняет, что это деньги его, и он их не тратит на поддержку, скажем, проституции где-нибудь на Кубе, тогда, значит, ему эти деньги возвращают», – добавил Медведев.
Ранее Павел Медведев объяснил НСН, почему из-за блокировок счетов россияне бросились снимать наличные.
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