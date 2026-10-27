Депутат и омбудсмен объяснили рост стоимости обучения в вузах
Подорожание образовательных услуг имеет одну явную причину, заявил в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Сокращение платных мест оказалось главным триггером для роста цен на учебу, рассказал в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
По данным мониторинга Минобрнауки за 2025 год, в России насчитывалось 1257 организаций высшего образования, участвовавших в мониторинге, из которых 330 были частными. Всего в системе высшего образования обучались более 4,6 миллиона студентов. Смолин подчеркнул, что новым абитуриентам придется платить все больше.
«Стоимость обучения в вузах растет. Здесь множество факторов, но лицензирование пока не влияет. Одна из причин — закон об ограничении платного приема. В этом году число таких студентов сократилось на 97 тысяч человек и в государственных, и в частных вузах. В будущем проект Минобразования подразумевает, что количество платных мест станет еще меньше, а значит вырастет цена. Я сторонник доступности высшего образования», — указал он.
В свою очередь, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский отметил в пресс-центре НСН, что государство и так годами затормаживало повышение цен.
«Стоимость образовательных услуг не связана с тем, уменьшится количество лицензированных вузов или нет. Люди просто перейдут к тем, у кого она есть и аккредитация. По моему личному мнению, исполнительная власть долгие годы сдерживала инфляцию в сфере образования. Рособрнадзор проверял договоры со студентами, а сейчас контроль ослаб. На себестоимость продукта влияют все те же факторы, что и на экономику, поэтому темпы будут сопоставимы с инфляцией в стране», — поделился он.
Исполнительный директор Ассоциации негосударственных вузов России Григорий Сподах добавил в пресс-центре НСН, на какие суммы увеличилась стоимость образования.
«Все вузы ориентируются при своей шкале на стоимость бюджетного места. За последнее время она выросла на 20%. Законодателями мод на рынке являются не частные вузы, а государственные, ведущие и даже “середнячки”. Доступность образования будет снижаться, и по законам рынка растет стоимость обучения. В этом году средний показатель цены от программы к программе увеличился от 8% до 15%», — заключил он.
Ранее Сподах в пресс-центре НСН вступился за частные образовательные организации.
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