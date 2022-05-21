В России госпитализировали 1 971 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 971 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 21 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 971 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,3%», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций выросло в 31 регионе, снизилось - в 48, ситуация осталась без изменений в шести регионах РФ.
За сутки в России выявили 5 034 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 288 740 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 102 человека. Всего умерло от заболевания 378 270 человек.
Всего за сутки выздоровело 6 288 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 683 089 человек.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе международного конгресса «Оргздрав-2022» рассказал, что производство вакцин от коронавирусной инфекции «Ковивак» и «Эпиваккорона» приостановлено, заявки из регионов поступают только на поставку «Спутника V».
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18,3 млн+5 034 / сут.
Умерли
378 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 288 / сут.
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