В России госпитализировали 1 971 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 21 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 971 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,3%», — отмечается в сообщении.

Число госпитализаций выросло в 31 регионе, снизилось - в 48, ситуация осталась без изменений в шести регионах РФ.

За сутки в России выявили 5 034 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 288 740 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 102 человека. Всего умерло от заболевания 378 270 человек.

Всего за сутки выздоровело 6 288 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 683 089 человек.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе международного конгресса «Оргздрав-2022» рассказал, что производство вакцин от коронавирусной инфекции «Ковивак» и «Эпиваккорона» приостановлено, заявки из регионов поступают только на поставку «Спутника V».

