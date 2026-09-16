В Сингапуре запустили денежный челлендж для любителей чтения

Власти Сингапура запустили необычную инициативу, призывающую жителей города-государства уделять чтению книг не менее 15 минут ежедневно вместо скроллинга гаджетов. Соответствующую информацию со ссылкой на местное издание The Straits Times передает РЕН ТВ.

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Челлендж, объявленный президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом, приурочен к ежегодному национальному месяцу чтения и продлится до конца декабря. Участники могут отслеживать свое время чтения, ставить личные цели и получать виртуальные монеты через специальную правительственную платформу, которые впоследствии обмениваются на реальные бонусы.

Новая пятилетняя общенациональная кампания призвана укрепить культуру чтения среди сингапурцев всех возрастов и социальных групп. Власти рассчитывают, что подобная практика поможет гражданам сформировать устойчивую привычку воспринимать длинные тексты и книги вместо коротких заголовков, видеороликов и бесконечной новостной ленты.

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ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
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