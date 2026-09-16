В Сингапуре запустили денежный челлендж для любителей чтения

Челлендж, объявленный президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом, приурочен к ежегодному национальному месяцу чтения и продлится до конца декабря. Участники могут отслеживать свое время чтения, ставить личные цели и получать виртуальные монеты через специальную правительственную платформу, которые впоследствии обмениваются на реальные бонусы.

Новая пятилетняя общенациональная кампания призвана укрепить культуру чтения среди сингапурцев всех возрастов и социальных групп. Власти рассчитывают, что подобная практика поможет гражданам сформировать устойчивую привычку воспринимать длинные тексты и книги вместо коротких заголовков, видеороликов и бесконечной новостной ленты.

Ранее писательница Евгения Русинова назвала цифровое авторство будущим детской литературы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

