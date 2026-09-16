В Сингапуре запустили денежный челлендж для любителей чтения
Власти Сингапура запустили необычную инициативу, призывающую жителей города-государства уделять чтению книг не менее 15 минут ежедневно вместо скроллинга гаджетов. Соответствующую информацию со ссылкой на местное издание The Straits Times передает РЕН ТВ.
Челлендж, объявленный президентом страны Тарманом Шанмугаратнамом, приурочен к ежегодному национальному месяцу чтения и продлится до конца декабря. Участники могут отслеживать свое время чтения, ставить личные цели и получать виртуальные монеты через специальную правительственную платформу, которые впоследствии обмениваются на реальные бонусы.
Новая пятилетняя общенациональная кампания призвана укрепить культуру чтения среди сингапурцев всех возрастов и социальных групп. Власти рассчитывают, что подобная практика поможет гражданам сформировать устойчивую привычку воспринимать длинные тексты и книги вместо коротких заголовков, видеороликов и бесконечной новостной ленты.
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