Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса
Граждане России продолжают заражаться COVID-19, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Хухрева.
По его словам, большинство случаев заболевания коронавирусом в России связано с заражением разновидностью «омикрон». Инфицированные этим штаммом пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.
Условием для ужесточения мер против вируса врач назвал рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием.
Россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
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