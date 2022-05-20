Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса

Граждане России продолжают заражаться COVID-19, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Алексея Хухрева.

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса

По его словам, большинство случаев заболевания коронавирусом в России связано с заражением разновидностью «омикрон». Инфицированные этим штаммом пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.

Условием для ужесточения мер против вируса врач назвал рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием.

Россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку COVID-19, однако до конца лета ничего подобного не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.


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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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