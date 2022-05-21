Выпуск вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона» остановили из-за отсутствия заявок

Производство вакцин от коронавирусной инфекции «Ковивак» и «Эпиваккорона» приостановлено, заявки из регионов поступают только на поставку «Спутника V». Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в ходе международного конгресса «Оргздрав-2022».

Производство вакцины «КовиВак» остановлено

«Мы столкнулись с тем, что <…> из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника". <…> В результате, остановлено производство "Ковивака", "Эпивака". Я не знаю, "Конвасэл" появился - увидит он свое будущее или не увидит», — цитирует Горелова ТАСС.

Кроме того, эксперт рассказал, что специалисты не могут договориться по подходу к ревакцинации: необходимы популяционные исследования для понимания поствакцинального и постинфекционного иммунитета, сроков и способов ревакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
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