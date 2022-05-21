Выпуск вакцин «Ковивак» и «Эпиваккорона» остановили из-за отсутствия заявок

«Мы столкнулись с тем, что <…> из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме "Спутника". <…> В результате, остановлено производство "Ковивака", "Эпивака". Я не знаю, "Конвасэл" появился - увидит он свое будущее или не увидит», — цитирует Горелова ТАСС.

Кроме того, эксперт рассказал, что специалисты не могут договориться по подходу к ревакцинации: необходимы популяционные исследования для понимания поствакцинального и постинфекционного иммунитета, сроков и способов ревакцинации.

