В России госпитализировали 1 790 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 14 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 2 761 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 28 982 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 881 958 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 54 человека. Всего умерли от заболевания 383 125 человек.

Всего за сутки выздоровело 14 942 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 18 136 077 человек.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК рассказал, что в России разработаливакцину против трех новых видов штамма коронавируса «омикрон».

