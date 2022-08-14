В России госпитализировали 1 790 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 790 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 14 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1790 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 35,2%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 2 761 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 28 982 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 881 958 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 54 человека. Всего умерли от заболевания 383 125 человек.
Всего за сутки выздоровело 14 942 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 18 136 077 человек.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК рассказал, что в России разработаливакцину против трех новых видов штамма коронавируса «омикрон».
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Умерли
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Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
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