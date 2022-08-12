Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона»

По словам ученого, специалисты создали препарат против вариантов BA.1, BA.2, BA.5. По действующим правилам внедрение вакцины в систему здравоохранения займет пять-шесть месяцев.

Однако, отметил Гинцбург, за это время может появиться новый штамм COVID-19. В связи с этим глава центра Гамалеи призвал внести изменения в регулирование выхода вакцин, отмечает телеканал «360».

«Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно чтобы этот процесс занимал месяц», — пояснил ученый.

Кроме того, Гинцбург рассказал, что сам уже привился новым препаратом, пишет RT.

