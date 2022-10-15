В России госпитализировали 1 657 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 15 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровело за сутки 26 130 человек, или на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября 2022 годом», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 750 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 13 384 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 292 200 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 98 человек. Всего умерли от заболевания 388 807 человек.

Всего за сутки выздоровело 26 130 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 20 585 404 человека.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН привел топ стран, в которых число депрессий значительно возросло на фоне пандемии коронавируса.

«Идет пандемия депрессий. Она началась и более интенсивно протекала в 2020 году, когда начался коронавирус и люди ничего не знали, сидели дома, почти никто не работал. В стране произошло увеличение на 38% числа депрессий – следствие хронического стресса. Это не только у нас произошло, это во всем мире произошло. Лидеры среди стран по этому показателю: Швейцария (на 46% увеличение), США (42%), Бразилия (40%), Россия (38%), Китай входит в десятку (22%). Люди читали интернет, там писали и про вакцинацию, и про чипирование, и про бесплодие. Это была информационная атака», - отметил он.

