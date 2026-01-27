В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой

Ранее премьер-министр Санаэ Такаити назвала Северную Корею, Россию и Китай ядерными державами. При этом официально Токио не признает КНДР таковой и критикует ракетно-ядерную программу Пхеньяна.

«В нашей позиции нет никаких изменений», - цитирует замгенсека ТАСС.

Как отметил Сато, слова премьера относились к тому, что КНДР на фоне все более сложной ситуации с безопасностью в регионе продолжает развивать ракетно-ядерную программу. Это прямо нарушает действующие резолюции Совета Безопасности ООН, угрожает миру и стабильности Японии, региона и международного сообщества.

