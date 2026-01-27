В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой
Позиция Японии по ядерной программе КНДР остается неизменной. Об этом заявил заместитель генсека японского кабинета министров Кей Сато.
Ранее премьер-министр Санаэ Такаити назвала Северную Корею, Россию и Китай ядерными державами. При этом официально Токио не признает КНДР таковой и критикует ракетно-ядерную программу Пхеньяна.
«В нашей позиции нет никаких изменений», - цитирует замгенсека ТАСС.
Как отметил Сато, слова премьера относились к тому, что КНДР на фоне все более сложной ситуации с безопасностью в регионе продолжает развивать ракетно-ядерную программу. Это прямо нарушает действующие резолюции Совета Безопасности ООН, угрожает миру и стабильности Японии, региона и международного сообщества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой
- СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей
- Над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников
- В посольстве РФ назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми
- СМИ: США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам
- СМИ: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану
- В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии»
- ФРГ больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot
- Наложен арест на имущество депутатов, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний
- СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru