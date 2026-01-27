СМИ: США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам
Американские власти рассматривают возможность нанесения точечных ударов по высокопоставленным чиновникам и командирам Ирана, которые, по мнению США, причастны к убийствам протестующих, сообщает Middle East Eye.
Удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Бывший американский разведчик сообщил, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не отказался от идеи смены власти в Иране. Кроме того, Вашингтон нарастил поставки ракет-перехватчиков, которые могут использоваться при нанесении новых ударов по Ирану.
Ранее стало известно, что Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
