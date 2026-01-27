Над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России почти 20 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили 19 БПЛА самолетного типа.

Так, девять дронов ликвидировали над Курской областью, пять - над Краснодарским краем, три - над водами Азовского моря. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Орловской и Белгородской областях.

Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов над регионами РФ, пишет 360.ru.

