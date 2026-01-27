Суд в Москве ужесточил наказание Борису Акунину
Столичный Таганский суд ужесточил наказание писателю Борису Акунину (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), приговорив его к содержанию в колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение апелляционной инстанции по второму делу фигуранта.
Суд постановил изменить приговор мирового судьи в отношении писателя от 3 декабря 2025 года.
«Указать назначение Чхартишвили отбывания части наказания в исправительной колонии строгого режима... В остальном приговор мирового судьи оставить без изменения», - указано в решении.
До этого в документах говорилось, что писатель должен отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор Акунину вынесли заочно, срок наказания будет исчисляться с момента задержания либо экстрадиции фигуранта.
Ранее суд в Москве приговорил писателя к 15 годам колонии заочно, пишет 360.ru. До этого Акунин был заочно приговорен к 14 годам заключения за публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности, уклонение от исполнения предусмотренных законодательством обязанностей иноагента.
