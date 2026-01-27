СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей

Детей перестанут вписывать в заграничные паспорта родителей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, правительство РФ рассмотрит соответствующие законопроекты на заседании 29 января, затем документы внесут в Госдуму. Власти готовят поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в страну, а также к налоговому кодексу.

Как ожидается, из документов уберут упоминание процедуры внесения изменений в загранпаспорт и уплаты пошлины за это. Единственное возможное внесение изменений в уже выданный бланк заграничного паспорта - указание в нем детей, однако процедура подходит только для выдаваемых на пять лет документов. Внести такие данные в биометрический паспорт со сроком действия в десять лет невозможно.

По данным МВД РФ, эта услуга не пользуется популярностью. За последние пять лет за ней обращались около 2,5 тысячи человек в год - примерно один на 900 выданных загранпаспортов.

Ранее в России отменили выезд детей за рубеж по свидетельству о рождении, несовершеннолетние могут пересекать границу РФ только по загранпаспорту, пишет 360.ru.

