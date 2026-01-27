СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей
Детей перестанут вписывать в заграничные паспорта родителей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, правительство РФ рассмотрит соответствующие законопроекты на заседании 29 января, затем документы внесут в Госдуму. Власти готовят поправки к закону о порядке выезда из России и въезда в страну, а также к налоговому кодексу.
Как ожидается, из документов уберут упоминание процедуры внесения изменений в загранпаспорт и уплаты пошлины за это. Единственное возможное внесение изменений в уже выданный бланк заграничного паспорта - указание в нем детей, однако процедура подходит только для выдаваемых на пять лет документов. Внести такие данные в биометрический паспорт со сроком действия в десять лет невозможно.
По данным МВД РФ, эта услуга не пользуется популярностью. За последние пять лет за ней обращались около 2,5 тысячи человек в год - примерно один на 900 выданных загранпаспортов.
Ранее в России отменили выезд детей за рубеж по свидетельству о рождении, несовершеннолетние могут пересекать границу РФ только по загранпаспорту, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии заявили, что не признают КНДР ядерной державой
- СМИ: В российские загранпаспорта перестанут вписывать детей
- Над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников
- В посольстве РФ назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми
- СМИ: США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам
- СМИ: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану
- В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии»
- ФРГ больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot
- Наложен арест на имущество депутатов, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний
- СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru