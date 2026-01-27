ФРГ больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot

По его словам, Германия передала Украине более трети собственных систем Patriot. Глава военного ведомства посетовал на то, что в сравнении с союзниками ФРГ внесла непропорционально большой вклад для поддержки Киева средствами ПВО.

В декабре прошлого года Минобороны Германии сообщило о поставках на Украину систем ПВО Patriot и IRIS-T, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

