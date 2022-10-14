«Пандемия не отменялась»: Онищенко назвал способы дальнейшей борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

По заявлению ВОЗ, в мире остается две чрезвычайные ситуации в здравоохранении глобального масштаба – это коронавирусная инфекция, то есть, пандемия продолжается, она не отменялась, и вторая – оспа обезьян. Я бы обратил внимание, что мы начинаем расслабляться, сегодня мы должны делать две вещи. Первое – резкое снижается число обследуемых, а «омикрон» дает легкую клинику – это меньшая выявляемость, мы все дальше от цифр по больным. Второе – мы начинаем постепенно отходить от прививок», - отметил он.

В России 11 октября было выявлено минимальное суточное число заболевших коронавирусом за два с лишним месяца — с 3 августа. Также 13 октября ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 10% за неделю. При этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к продолжению вакцинации населения от коронавируса.

