В посольстве РФ назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми

Территориальные претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковского области неприемлемы. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Как напомнил дипломат, ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о решении «многолетней проблемы»: в паспортах двух эстонских граждан Печорский район, где они родились, «включили» в состав республики.

Абилов подчеркнул, что Печорский район Псковской области - неотъемлемая часть РФ.

«В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — заявил поверенный в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что у некоторых граждан Эстонии убрали из паспортов Россию как место рождения, изменив административные процедуры относительно указания места рождения, пишет 360.ru.

