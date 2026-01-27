В посольстве РФ назвали претензии Эстонии на Печорский район неприемлемыми
Территориальные претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковского области неприемлемы. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.
Как напомнил дипломат, ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил о решении «многолетней проблемы»: в паспортах двух эстонских граждан Печорский район, где они родились, «включили» в состав республики.
Абилов подчеркнул, что Печорский район Псковской области - неотъемлемая часть РФ.
«В этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — заявил поверенный в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что у некоторых граждан Эстонии убрали из паспортов Россию как место рождения, изменив административные процедуры относительно указания места рождения, пишет 360.ru.
