В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии»

По его словам, это может произойти в ближайшие год-два. Так он ответил на вопрос о перспективах работы «Википедии» на фоне развития отечественной онлайн-энциклопедии «Рувики». По словам парламентария, по мере роста популярности российских платформ встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, умышленно искажающих исторические факты.

Речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся к истории РФ в целом. Меры могут быть приняты с точки зрения Роскомнадзора.

«Рувики» — вполне дееспособный ресурс, поскольку создавался на программной части «Википедии», но главная задача разработчиков — не повторять концептуальных недостатков предшественницы и обращать внимание на авторитетность источников. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.

