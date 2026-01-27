В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии»
В России «Википедия» может подвергнуться частичной блокировке из-за искажения в статьях исторических и других фактов, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
По его словам, это может произойти в ближайшие год-два. Так он ответил на вопрос о перспективах работы «Википедии» на фоне развития отечественной онлайн-энциклопедии «Рувики». По словам парламентария, по мере роста популярности российских платформ встанет вопрос о верификации тех или иных ресурсов, умышленно искажающих исторические факты.
Речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся к истории РФ в целом. Меры могут быть приняты с точки зрения Роскомнадзора.
«Рувики» — вполне дееспособный ресурс, поскольку создавался на программной части «Википедии», но главная задача разработчиков — не повторять концептуальных недостатков предшественницы и обращать внимание на авторитетность источников. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам
- СМИ: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану
- В Госдуме допустили частичную блокировку «Википедии»
- ФРГ больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot
- Наложен арест на имущество депутатов, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний
- СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
- В России хотят ввести маркировку готовой еды
- В Финляндии призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»
- В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян
- СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru