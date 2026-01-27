СМИ: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану
Сотрудники администрации США на этой неделе представят президенту Дональду Трампу новые предложения относительно возможного применения военной силы против Ирана, сообщает Axios.
Ранее глава государства был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по иранской территории в связи с протестами в стране. Вместо этого он отложил решение, одновременно перебросив военные силы в регион. При этом возможность ударов по-прежнему рассматривается.
Трамп, вероятно, проведет дальнейшие консультации в ближайшие дни, и ему представят дополнительные вариант применения военной силы.
Ранее стало известно, что вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
