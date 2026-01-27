СМИ: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов по Ирану

Ранее глава государства был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении ударов по иранской территории в связи с протестами в стране. Вместо этого он отложил решение, одновременно перебросив военные силы в регион. При этом возможность ударов по-прежнему рассматривается.

Трамп, вероятно, проведет дальнейшие консультации в ближайшие дни, и ему представят дополнительные вариант применения военной силы.

Ранее стало известно, что вероятность нанесения США военного удара по Ирану может вырасти на фоне усиления американской авианосной группировки в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

