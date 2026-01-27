Наложен арест на имущество депутатов, среди которого 120 объектов недвижимости и 27 компаний

Судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество депутата Госдумы Андрея Дорошенко и экс-депутата парламента Анатолия Вороновского, извлекших незаконный коррупционный доход в размере 2,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

Это было сделано в рамках иска Генпрокуратуры РФ об обращении имущества в доход государства.

Ранее Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства свыше 120 объектов недвижимости и долей в 27 компаниях депутатов. Данное имущество было приобретено на коррупционные доходы. Занимая госдолжности, парламентарии совмещали их с бизнесом, что привело к конфликту интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
