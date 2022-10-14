Онищенко: В России число депрессий увеличилось на 38% после COVID-19

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН привел топ стран, в которых число депрессий значительно возросло на фоне пандемии коронавируса.

«Идет пандемия депрессий. Она началась и более интенсивно протекала в 2020 году, когда начался коронавирус и люди ничего не знали, сидели дома, почти никто не работал. В стране произошло увеличение на 38% числа депрессий – следствие хронического стресса. Это не только у нас произошло, это во всем мире произошло. Лидеры среди стран по этому показателю: Швейцария (на 46% увеличение), США (42%), Бразилия (40%), Россия (38%), Китай входит в десятку (22%). Люди читали интернет, там писали и про вакцинацию, и про чипирование, и про бесплодие. Это была информационная атака», - отметил он.

По его словам, сигналами в случае депрессии могут послужить подавленность, чувство тревоги, плохой сон, постоянная усталость.

Пандемия коронавируса по-прежнему представляет глобальную опасность для здравоохранения, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.

