В России госпитализировали 1 632 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 23 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,3%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 800 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 14 721 новы случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 218 663 человека.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человек. Всего умерли от заболевания 395 938 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 15 028 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 557 637 человек.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что рост числа заболевших коронавирусом людей следует воспринимать как подарок природы в виде новой живой вакцины.