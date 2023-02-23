В России госпитализировали 1 632 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1632 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 23 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1632 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 800 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 14 721 новы случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 218 663 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 37 человек. Всего умерли от заболевания 395 938 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 15 028 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 557 637 человек.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что рост числа заболевших коронавирусом людей следует воспринимать как подарок природы в виде новой живой вакцины.
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22,2 млн+14 721 / сут.
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396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+15 028 / сут.
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