ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире
Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, говорится в еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ также отмечает, что на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.
А доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что рост числа заболевших коронавирусом людей следует воспринимать как подарок природы в виде новой живой вакцины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Добровольцам разрешили бесплатно ездить на общественном транспорте
- Илон Маск обвинил Нуланд в эскалации конфликта на Украине
- ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире
- Посол в Великобритании Келин исключил применение Россией ядерного оружия на Украине
- «НАШЕ Радио» объявило победителей премии «Чартова Дюжина»
- СМИ: лауреат конкурса «Учитель года Москвы» задержан за съемку порно со школьницами
- В Киеве перед 24 февраля возник ажиотажный спрос на услуги салонов красоты
- Глава Philip Morris рассказал о сложностях с продажей российского бизнеса
- Захарова: Сергей Лавров и Ван И не обсуждали «китайский план» по Украине
- Литва предложила США разместить HIMARS в Балтии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru