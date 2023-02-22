ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире

Число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89% и 62% соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, говорится в еженедельной сводке Всемирной организации здравоохранения.

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ВОЗ также отмечает, что на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

А доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что рост числа заболевших коронавирусом людей следует воспринимать как подарок природы в виде новой живой вакцины.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцина
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