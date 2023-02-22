ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ также отмечает, что на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что к осени коронавирус может стать сезонным заболеванием, но все будет зависеть от ситуации с вирусом летом.

А доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что рост числа заболевших коронавирусом людей следует воспринимать как подарок природы в виде новой живой вакцины.

