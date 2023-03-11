В России госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 594 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 11 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 643 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 12 241 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 411 108 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 42 человека. Всего умерли от заболевания 396 549 человек.
В течение прошедших суток в стране выздоровел 14 481 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 758 912 человек.
Ранее обе палаты конгресса США одобрили инициативу, которая возлагает ответственность за пандемию COVID-19 на Китай и обязывает Вашингтон рассекретить разведывательные данные относительно происхождения вируса. Документ должен поступить на подпись президенту.
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22,4 млн+12 241 / сут.
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397 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru