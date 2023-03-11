В России госпитализировали 1 594 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 11 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1594 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 643 человека с коронавирусом.



За сутки в России выявили 12 241 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 411 108 человек.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 42 человека. Всего умерли от заболевания 396 549 человек.



В течение прошедших суток в стране выздоровел 14 481 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 758 912 человек.

Ранее обе палаты конгресса США одобрили инициативу, которая возлагает ответственность за пандемию COVID-19 на Китай и обязывает Вашингтон рассекретить разведывательные данные относительно происхождения вируса. Документ должен поступить на подпись президенту.







