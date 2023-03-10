Конгрессмены потребовали от Байдена раскрыть информацию о происхождении коронавируса
Члены Палаты представителей США приняли закон о рассекречивании данных о происхождении коронавирусной инфекции, передает агентство Associated Press.
Конгрессменов интересует информация, полученная американской разведкой. Особое внимание уделяется данным о деятельности института вирусологии в китайском городе Ухань.
Принятый закон направят президенту США Джо Байдену. Конгрессмены ждут подписания документа в ближайшее время.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей ранее заявил, что считает утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19.
В Вашингтоне рассматривает две версии возникновения коронавируса, сообщила накануне директор нацразведки США Аврил Хэйнс. Она исключила теорию о разработке биологического оружия, передает НСН.
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