Конгрессмены потребовали от Байдена раскрыть информацию о происхождении коронавируса

Члены Палаты представителей США приняли закон о рассекречивании данных о происхождении коронавирусной инфекции, передает агентство Associated Press.

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Конгрессменов интересует информация, полученная американской разведкой. Особое внимание уделяется данным о деятельности института вирусологии в китайском городе Ухань.

Принятый закон направят президенту США Джо Байдену. Конгрессмены ждут подписания документа в ближайшее время.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей ранее заявил, что считает утечку из лаборатории в Ухане наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19.

В Вашингтоне рассматривает две версии возникновения коронавируса, сообщила накануне директор нацразведки США Аврил Хэйнс. Она исключила теорию о разработке биологического оружия, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:КоронавирусКонгресс СШАСША
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