Байден не принял решение по поводу раскрытия материалов о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что пока не решил, подписывать ли законопроект о рассекречивании всех материалов о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом глава государства рассказал журналистам.

Конгрессмены потребовали от Байдена раскрыть информацию о происхождении коронавируса

Ранее обе палаты конгресса США одобрили инициативу, которая возлагает ответственность за пандемию COVID-19 на Китай и обязывает Вашингтон рассекретить разведывательные данные относительно происхождения вируса. Документ должен поступить на подпись президенту.

Отвечая на вопрос, будет ли подписан закон, Байден подчеркнул, что «пока не принял такого решения».

По данным американских спецслужб, коронавирус мог появиться из-за утечки из лаборатории в КНР или заражения человека от животного. Специалисты не пришли к однозначному мнению о происхождении инфекции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСШАДжо Байден
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