В России госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России госпитализировано 1 504 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

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«По состоянию на 18 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 504 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 510 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 15 318 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 152 402 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 763 человека.

В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 439 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 495 493 человека.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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