В России госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 18 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 504 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%», — отмечается в сообщении.



Накануне в стране госпитализировали 1 510 человек с коронавирусом.



За сутки в России выявили 15 318 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 152 402 человека.



В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 763 человека.



В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 439 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 495 493 человека.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ.

