В России госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 504 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 18 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 504 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 510 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 15 318 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 22 152 402 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 36 человек. Всего умерли от заболевания 395 763 человека.
В течение прошедших суток в стране выздоровели 11 439 человек, всего за весь период пандемии коронавируса - 21 495 493 человека.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- В России госпитализировали 1 504 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: В Хмельницкой области гремят взрывы, в Днепропетровске отключают свет
- Французский политик заявил, что западные СМИ не молчали бы об экологической катастрофе в России
- В США заявили о консенсусе по поводу отсутствия планов Киева вернуть Крым
- Глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове
- Роскосмос отложил сведение «Прогресса МС-21» с орбиты
- Американский журналист Херш: США сплотили россиян вокруг Путина
- Рогов рассказал о грабеже населения в Запорожской области украинскими военными
- Небензя: У России больше нет доверия к Западу
- Военкор Коц выступил за вторую волну мобилизации и участие срочников в спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru