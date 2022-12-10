В России госпитализировали 1 475 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 1427 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 10 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1475 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 447 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 397 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 21 658 056 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 54 человека. Всего умерло от заболевания 392 560 человек.
За сутки выздоровело 6 446 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 055 866 человек.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН заявил, что Вакцинация не применяется, когда речь идет о значительном подъеме заболеваемости.
«Поскольку сейчас идет подъем заболеваемости, во время вакцинация уже не проводится, она должна закончиться в ближайшие дни. Люди болеют довольно часто. Для того, чтобы не усугубить. После вакцинации должно пройти неделя-две, что выработался иммунитет. Человек может заболеть до этого момента. Причем не только от гриппа, но и все другие вакцины не применяются», - отметил он.
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Заразились
21,7 млн+7 397 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 446 / сут.
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