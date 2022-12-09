Вирусолог: Вакцинация должна закончиться из-за эпидемии
Николай Малышев отметил, что подъем заболеваемости гриппом вынуждает приостановить вакцинацию, чтобы не усугубить ситуацию.
Вакцинация не применяется, когда речь идет о значительном подъеме заболеваемости заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Поскольку сейчас идет подъем заболеваемости, во время вакцинация уже не проводится, она должна закончиться в ближайшие дни. Люди болеют довольно часто. Для того, чтобы не усугубить. После вакцинации должно пройти неделя-две, что выработался иммунитет. Человек может заболеть до этого момента. Причем не только от гриппа, но и все другие вакцины не применяются», - отметил он.
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.
В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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