Вирусолог: Вакцинация должна закончиться из-за эпидемии

Вакцинация не применяется, когда речь идет о значительном подъеме заболеваемости заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

«Поскольку сейчас идет подъем заболеваемости, во время вакцинация уже не проводится, она должна закончиться в ближайшие дни. Люди болеют довольно часто. Для того, чтобы не усугубить. После вакцинации должно пройти неделя-две, что выработался иммунитет. Человек может заболеть до этого момента. Причем не только от гриппа, но и все другие вакцины не применяются», - отметил он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в пресс-центре НСН рассказал, как лечить вирус гриппа.

В этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

