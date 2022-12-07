Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за заявлений о создании коронавируса
Американский ученый Эндрю Хафф, который рассказал о создании коронавируса в китайской лаборатории при финансировании властей США, заявил о преследовании со стороны ФБР, сообщает The Sun.
Эксперт собирается подать заявление на введение судебного запрета против ФБР и других американских правительственных ведомств. После того, как он обнародовал информацию о COVID-19, против ученого США начали «незаконную психологическую операцию». По словам Таффа, вблизи его места жительства стали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон взламывали.
По словам Хаффа, о приближении эпидемии коронавируса американским властям сообщили еще летом 2019 года. Однако, чтобы сокрыть свои разработки, они не стали ничего предпринимать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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