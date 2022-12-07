Ученый обвинил ФБР в преследовании из-за заявлений о создании коронавируса

Эксперт собирается подать заявление на введение судебного запрета против ФБР и других американских правительственных ведомств. После того, как он обнародовал информацию о COVID-19, против ученого США начали «незаконную психологическую операцию». По словам Таффа, вблизи его места жительства стали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон взламывали.

По словам Хаффа, о приближении эпидемии коронавируса американским властям сообщили еще летом 2019 года. Однако, чтобы сокрыть свои разработки, они не стали ничего предпринимать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

