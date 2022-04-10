В России госпитализировали 1 457 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 457 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 1457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 78 регионах.
Накануне в стране выявили 3 353 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 13 056 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 17 996 060 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 259 человек. Всего умерли от заболевания 371 716 человек.
Всего за сутки выздоровело 29 372 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 213 102 человека.
Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что возможность роста уровня заболеваемости из-за «стелс-омикрона» в России сохраняется до конца апреля.
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Заразились
18,0 млн+13 056 / сут.
Умерли
372 тыс.+259 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+29 372 / сут.
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