Кисломолочную вакцину от коронавируса разработали в России
Российские учёные работают над созданием вакцины от коронавируса на основе лактобактерий. Этим занимается Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. В ИЭМ объявили, что в ближайшее время займутся клиническими испытаниями препарата.
Задача состоит в том, чтобы лактобактерии защищали организм человека посредством собственной микробиоты, рассказал глава отдела молекулярной микробиологии Александр Суворов. На их основе формируется биологическая платформа, в которую помещается ген от белка коронавируса. На сегодня есть уже четыре варианта так называемых вакцинных кандидатов.
Как уточнил директор института, доктор биологических наук Александр Дмитриев, вакцина будет выпускаться в форме кефира или йогурта, что значительно дешевле в производстве по сравнению с препаратом для инъекций. По словам профессора, бактерии вырастают в течение максимум двух суток, после сего готовы к применению.
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