В России госпитализировали 1 454 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 454 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 17 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 2 923 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 10 263 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 074 717 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 233 человека. Всего умерли от заболевания 373 500 человек.
Всего за сутки выздоровело 16 496 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 376 141 человек.
Ранее иммунолог Николай Крючков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.
«Подъем возможен сейчас – до конца апреля, а также в мае и июне, но, думаю, масштаб будет значительно меньше, чем при омикрон-волне или дельта-волнах... А вот осенью очень вероятно, что будет значительный всплеск заболеваемости», - сказал Крючков.
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Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru