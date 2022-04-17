В России госпитализировали 1 454 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 17 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 2 923 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 10 263 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 074 717 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 233 человека. Всего умерли от заболевания 373 500 человек.

Всего за сутки выздоровело 16 496 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 376 141 человек.

Ранее иммунолог Николай Крючков сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы.

«Подъем возможен сейчас – до конца апреля, а также в мае и июне, но, думаю, масштаб будет значительно меньше, чем при омикрон-волне или дельта-волнах... А вот осенью очень вероятно, что будет значительный всплеск заболеваемости», - сказал Крючков.

