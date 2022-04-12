Мурашко: Подъем заболеваемости COVID-19 возможен с конца мая

Как отметил глава Минздрава, риски новой волны COVID-19 существуют: подъем заболеваемости наблюдают медики в ряде стран мира.

«Думаю, что конец мая-июнь возможны подъемы заболеваемости», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Министр подчеркнул, что сила новой волны инфекции будет зависеть от вакцинации и ревакцинации граждан и соблюдения ими санитарных правил.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о распространении нового штамма коронавируса XE, который, предположительно, более заразен, чем уже известные варианты, пишет Ura.ru.

