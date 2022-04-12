«Иммунитет снизится»: Россиянам пообещали вспышку COVID-19 осенью

«Ближайшие родственники» омикрона, пришедшие сейчас в Европу, не так опасны, как «потомки» дельты, сказал в эфире НСН Николай Крючков.

Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что существует риск новой волны COVID-19 в конце мая – июне.

Мурашко: Подъем заболеваемости COVID-19 возможен с конца мая
«Подъем возможен сейчас – до конца апреля, а также в мае и июне, но, думаю, масштаб будет значительно меньше, чем при омикрон-волне или дельта-волнах. Если не появятся какие-то более серьезные подлинии, способные вызвать всплеск на фоне противоэпидемических факторов, как это было с дельта-волной летом прошлого года, то подъемы заболеваемости будут не столь заметными и значительными до осени. А вот осенью очень вероятно, что будет значительный всплеск заболеваемости», - сказал Крючков.

При этом он рассказал, как перенесут эту волну переболевшие омикрон-штаммом.

«К осени сойдется много моментов и условий для резкого всплеска заболеваемости. Особой борьбы с пандемией уже не будет к этому времени, уровень коллективного иммунитета снизится, плюс, скорее всего появятся какие-то новые линии и подлинии. Все зависит от того, чем будет вызвана эта волна. При этом те, кто переболел омикроном, значительно лучше защищены, если бы они не вакцинировались и не болели. Если это будут "ближайшие родственники" омикрона, как BA.2 или BA.4, сейчас появившийся в Европе, то это будет защита высокой степени. Если это будет что-то другое, например, "потомок" дельты, защита будет меньше», - пояснил иммунолог.

По его мнению, в случае резкого подъема заболеваемости может быть возвращено минимальное количество антиковидных мер.

«Это неизбежно!»: Волна «стелс-омикрона» обрушится на Россию через месяц
«Это зависит от реальной ситуации с эпидемией. Если всплеск будет на уровне дельта-волн или омикрон-волны, то, безусловно, часть мер будет возвращена. Правда? это будет минимальное количество, поскольку политика в этом отношении у нас уже сформирована. Если же это будут колебания на уровне увеличения заболеваемости в два-три раза, до 40-50 тысяч, то серьезных ограничений ждать не придется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В начале апреля начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил НСН, что примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры