«Иммунитет снизится»: Россиянам пообещали вспышку COVID-19 осенью
«Ближайшие родственники» омикрона, пришедшие сейчас в Европу, не так опасны, как «потомки» дельты, сказал в эфире НСН Николай Крючков.
Серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен в России к осени, а весной и летом могут быть небольшие подъемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что существует риск новой волны COVID-19 в конце мая – июне.
«Подъем возможен сейчас – до конца апреля, а также в мае и июне, но, думаю, масштаб будет значительно меньше, чем при омикрон-волне или дельта-волнах. Если не появятся какие-то более серьезные подлинии, способные вызвать всплеск на фоне противоэпидемических факторов, как это было с дельта-волной летом прошлого года, то подъемы заболеваемости будут не столь заметными и значительными до осени. А вот осенью очень вероятно, что будет значительный всплеск заболеваемости», - сказал Крючков.
При этом он рассказал, как перенесут эту волну переболевшие омикрон-штаммом.
«К осени сойдется много моментов и условий для резкого всплеска заболеваемости. Особой борьбы с пандемией уже не будет к этому времени, уровень коллективного иммунитета снизится, плюс, скорее всего появятся какие-то новые линии и подлинии. Все зависит от того, чем будет вызвана эта волна. При этом те, кто переболел омикроном, значительно лучше защищены, если бы они не вакцинировались и не болели. Если это будут "ближайшие родственники" омикрона, как BA.2 или BA.4, сейчас появившийся в Европе, то это будет защита высокой степени. Если это будет что-то другое, например, "потомок" дельты, защита будет меньше», - пояснил иммунолог.
По его мнению, в случае резкого подъема заболеваемости может быть возвращено минимальное количество антиковидных мер.
«Это зависит от реальной ситуации с эпидемией. Если всплеск будет на уровне дельта-волн или омикрон-волны, то, безусловно, часть мер будет возвращена. Правда? это будет минимальное количество, поскольку политика в этом отношении у нас уже сформирована. Если же это будут колебания на уровне увеличения заболеваемости в два-три раза, до 40-50 тысяч, то серьезных ограничений ждать не придется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил НСН, что примерно через месяц в Россию придет волна заболеваемости «стелс-омикроном», распространение которого будет стремительнее «омикрона».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- В НАК сообщили о фактах вербовки неонацистами молодежи в Сибири
- Мурашко: Поток на плановые медосмотры в России восстановлен
- Российских дипломатов обязали покинуть Хорватию до 25 апреля
- На Восточном началась встреча Путина и Лукашенко
- Подачу российского газа в Армению временно приостановили
- Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены
- ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье
- Путин: Россия возобновит лунную программу
- В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
- Экс-президент Франции Саркози рассказал, за кого будет голосовать на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru