В России госпитализировали 1 352 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 352 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 1352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране выявили 2 682 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 8 446 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 137 137 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 168 человек. Всего умерли от заболевания 374 902 человека.
Всего за сутки выздоровело 10 508 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 474 628 человек.
Ранее гендиректор «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил ТАСС, что всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ может произойти во второй половине мая.
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Заразились
18,1 млн+8 446 / сут.
Умерли
375 тыс.+168 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+10 508 / сут.
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