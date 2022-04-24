В России госпитализировали 1 352 человека с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 1352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране выявили 2 682 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 8 446 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 137 137 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 168 человек. Всего умерли от заболевания 374 902 человека.

Всего за сутки выздоровело 10 508 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 474 628 человек.

Ранее гендиректор «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил ТАСС, что всплеск новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ может произойти во второй половине мая.

