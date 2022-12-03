В России госпитализировали 1 324 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 3 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 150 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 6 669 случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 611 003 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 59 человек. Всего умерли от заболевания 392 176 человек.

За сутки выздоровело 5 132 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 014 391 человек.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что за три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек.

