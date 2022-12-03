В России госпитализировали 1 324 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 324 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 3 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 324 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 15,1%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 150 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 6 669 случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 611 003 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 59 человек. Всего умерли от заболевания 392 176 человек.
За сутки выздоровело 5 132 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 014 391 человек.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что за три года в России переболели коронавирусом 21,5 миллиона человек.
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21,6 млн+6 669 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 132 / сут.
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