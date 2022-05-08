В России госпитализировали 1 308 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 8 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 75 регионах.

Накануне в стране в стационары направили 2 562 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 447 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 227 666 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 118 человек. Всего умерло от заболевания 376 946 человек.

Всего за сутки выздоровело 6 682 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 603 398 человек.

Как сообщалось ранее, риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем.

