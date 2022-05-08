В России госпитализировали 1 308 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 308 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 8 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1308 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,9%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 75 регионах.
Накануне в стране в стационары направили 2 562 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 5 447 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 227 666 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 118 человек. Всего умерло от заболевания 376 946 человек.
Всего за сутки выздоровело 6 682 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 17 603 398 человек.
Как сообщалось ранее, риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем.
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Заразились
18,2 млн+5 447 / сут.
Умерли
377 тыс.+118 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 682 / сут.
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