В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заразиться коронавирусом
Риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
По его словам, мутации вируса случаются постоянно, разновидности сменяют друг друга.
Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир». В основе препарата, который зарегистрирован в виде таблеток - комбинация нирматрелвира и ритонавира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru