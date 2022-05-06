В Роспотребнадзоре рассказали, когда растет риск повторно заразиться коронавирусом

Риск повторного заражения COVID-19 растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусом нового типа в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России

По его словам, мутации вируса случаются постоянно, разновидности сменяют друг друга.

Напомним, Минздрав РФ зарегистрировал препарат от COVID-19 «Миробивир». В основе препарата, который зарегистрирован в виде таблеток - комбинация нирматрелвира и ритонавира.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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