В России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 400 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 7 531 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 708 852 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 58 человек. Всего умерло от заболевания 392 949 человек.

За сутки выздоровело 7 269 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 103 330 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»



