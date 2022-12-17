В России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализированы 1 266 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 17 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1 400 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 7 531 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 708 852 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 58 человек. Всего умерло от заболевания 392 949 человек.
За сутки выздоровело 7 269 россиян от коронавируса, за весь период пандемии - 21 103 330 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что директивно вводить в России масочный режим не стоит, сообщает «Лента.ру»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 531 / сут.
Умерли
393 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 269 / сут.
- Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС
- Конгресс США заподозрили в создании угрозы национальной безопасности
- СМИ: ВС РФ получили партию новых комплексов «Пенициллин»
- В России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом за сутки
- Столтенберг предположил, что конфликт на Украине может оказаться долгим
- Зеленский: Предлагают сесть за стол переговоров с Путиным
- Мурадов назвал позицию США по Крыму «объявлением войны» РФ
- Путин в штабе родов войск заслушал предложения о действиях в СВО
- Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ
- Минюст РФ пополнил список иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru