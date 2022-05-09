В России госпитализировали 1 218 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 9 мая 2022 года в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 1218 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1 308 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 5 030 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 232 696 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 103 человек. Всего умерли от заболевания 377 049 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 959 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 609 357 человек.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что в России произошел очередной всплеск заболеваемости COVID-19, сообщает радио Sputnik.



