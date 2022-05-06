В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве снизился до 33,1%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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Отмечается, что по состоянию на 29 апреля коллективный иммунитет составлял 35,7%. При этом в конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России может произойти в июне. Он призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать новой волны COVID-19.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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