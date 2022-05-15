В России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 1 125 россиянин с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 74 регионах.
Накануне в стране госпитализировали 2 498 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 4 956 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 260 293 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 99 человек. Всего умерли от заболевания 377 670 человек.
Всего за сутки выздоровело 6 200 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 647 179 человек.
Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации.
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18,3 млн+4 956 / сут.
Умерли
378 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 200 / сут.
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