В России госпитализировали 1 125 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 15 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1125 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 55%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 74 регионах.

Накануне в стране госпитализировали 2 498 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 956 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 260 293 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 99 человек. Всего умерли от заболевания 377 670 человек.

Всего за сутки выздоровело 6 200 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 647 179 человек.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России не должен стать поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации.

