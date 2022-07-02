В России госпитализировали 1 112 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализирован 1 112 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций снизилось в 40 регионах страны.
Накануне в стране госпитализировали 1 148 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 3 285 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 436 679 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 51 человек. Всего умерли от заболевания 381 216 человек.
Всего за сутки выздоровело 3 488 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 865 093 человека.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает роста заболеваемости коронавирусом в России летом. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости.
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18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
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