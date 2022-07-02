В России госпитализировали 1 112 человека с коронавирусом за сутки

«Количество госпитализаций за сутки составило 1112 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,1%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Число госпитализаций снизилось в 40 регионах страны.

Накануне в стране госпитализировали 1 148 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 285 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 436 679 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погиб 51 человек. Всего умерли от заболевания 381 216 человек.

Всего за сутки выздоровело 3 488 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 865 093 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает роста заболеваемости коронавирусом в России летом. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости.

