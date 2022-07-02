В ВОЗ допустили рост заболеваемости COVID-19 в России

Как отметила эксперт, мир находится в пандемии, COVID-19 «циркулирует повсеместно», и в некоторых странах уже растет число случаев заражения и госпитализаций.

«Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», - указала Вуйнович, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом в РФ летом.

