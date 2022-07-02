В ВОЗ допустили рост заболеваемости COVID-19 в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает роста заболеваемости коронавирусом в России летом. Об этом заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, мир находится в пандемии, COVID-19 «циркулирует повсеместно», и в некоторых странах уже растет число случаев заражения и госпитализаций.
«Таким образом, не следует ничего исключать, в том числе возможное совместное распространение с гриппом. Также не представляется возможным предсказать тяжесть новых случаев COVID-19», - указала Вуйнович, отвечая на вопрос о возможности роста заболеваемости коронавирусом в РФ летом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru