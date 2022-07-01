Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения
Ограничения, введенные в России из-за пандемии, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью, будут сняты. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — отмечает ведомство.
Федеральная служба указывает, что недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в феврале), до минимальных значений с начала пандемии, пишет «Свободная пресса».
В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены, пишет РИА ФАН.
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