Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

Ограничения, введенные в России из-за пандемии, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью, будут сняты. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Врач: коронавирус будет мутировать

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — отмечает ведомство.

Федеральная служба указывает, что недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в феврале), до минимальных значений с начала пандемии, пишет «Свободная пресса».

В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры