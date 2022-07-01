Роспотребнадзор снял все антиковидные ограничения

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — отмечает ведомство.

Федеральная служба указывает, что недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в феврале), до минимальных значений с начала пандемии, пишет «Свободная пресса».

В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что при ухудшении обстановки по коронавирусу ограничительные меры могут быть возобновлены, пишет РИА ФАН.

