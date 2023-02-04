В России госпитализировали 1 085 человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 4 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 1065 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 9 681 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 987 334 человека.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 40 человек. Всего умерли от заболевания 395 234 человека.

Всего за сутки выздоровело 6 334 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 21 374 674 человека.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с НСН заявил, что детей в возрасте от 6 до 11 лет не стоит вакцинировать от коронавируса, в России циркулируют достаточно легкие штаммы, хоть и очень заразные.

«Не вижу необходимости в массовой вакцинации новым препаратом, но разработки были начаты и доведены до конца, это следует приветствовать. Сейчас бытуют штаммы, которые представляют малую угрозу, они легкие, хотя очень заразные. Конечно, при такой большой заразности кто-то пострадает, но ради этого вакцинировать детей… Сомневаюсь, что это необходимо», - сказал Аграновский.

