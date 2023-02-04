В России госпитализировали 1 085 человек с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировано 1 085 россиян с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 4 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1085 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%», — отмечается в сообщении.
Накануне в стране госпитализировали 1065 человек с коронавирусом.
За сутки в России выявили 9 681 новый случай коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 987 334 человека.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 40 человек. Всего умерли от заболевания 395 234 человека.
Всего за сутки выздоровело 6 334 россиянина от коронавируса, за период эпидемии - 21 374 674 человека.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с НСН заявил, что детей в возрасте от 6 до 11 лет не стоит вакцинировать от коронавируса, в России циркулируют достаточно легкие штаммы, хоть и очень заразные.
«Не вижу необходимости в массовой вакцинации новым препаратом, но разработки были начаты и доведены до конца, это следует приветствовать. Сейчас бытуют штаммы, которые представляют малую угрозу, они легкие, хотя очень заразные. Конечно, при такой большой заразности кто-то пострадает, но ради этого вакцинировать детей… Сомневаюсь, что это необходимо», - сказал Аграновский.
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Заразились
22,0 млн+9 681 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+406 тыс. / сут.
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