В России госпитализировали 1 054 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 054 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%», — отмечается в сообщении.
Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 69 регионах.
Накануне в стране в стационары направили 1 971 человека с коронавирусом.
За сутки в России выявили 4 710 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 293 450 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 80 человек. Всего умерло от заболевания 378 350 человек.
Всего за сутки выздоровело 5 814 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 688 903 человека.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил РИА Новости, что граждане России продолжают заражаться COVID-19, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ.
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Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
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