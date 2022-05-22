В России госпитализировали 1 054 человека с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 22 мая в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 054 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 46,5%», — отмечается в сообщении.

Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 69 регионах.

Накануне в стране в стационары направили 1 971 человека с коронавирусом.

За сутки в России выявили 4 710 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в России заразился коронавирусом 18 293 450 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 80 человек. Всего умерло от заболевания 378 350 человек.

Всего за сутки выздоровело 5 814 россиян от коронавируса, за период эпидемии - 17 688 903 человека.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил РИА Новости, что граждане России продолжают заражаться COVID-19, но теперь это заболевание похоже на ОРЗ.

