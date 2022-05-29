В России госпитализировали 1 001 человека с коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в России госпитализировали 1 001 россиянина с COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
«По состоянию на 29 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 001 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,5%», — отмечается в сообщении.
Число госпитализаций выросло в восьми регионах, снизилось - в 71-ом, ситуация осталась без изменений в шести регионах РФ.
За сутки в России выявили 4 188 новых случаях коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 18 324 036 человек.
В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибли 85 человек. Всего умерло от заболевания 378 955 человек.
Всего за сутки выздоровел 4 411 россиянин от коронавируса, за период эпидемии - 17 729 851 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, что пока в мире нет нового варианта коронавируса, говорить о вероятности новой волны COVID-19 в России нет оснований, сообщают РИА Новости.
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Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
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