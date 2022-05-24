Попова: предпосылок к новой волне коронавируса в России нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, что пока в мире нет нового варианта коронавируса, говорить о вероятности новой волны COVID-19 в России нет оснований, сообщают РИА Новости.

«Каждая новая волна была связана с приходом нового варианта», - подчеркнула Попова.

По её словам, российские ученые пока не видят особенных рисков резкого увеличения числа инфицированных. Население России и так, в достаточно большом количестве переболело «омикроном», добавила главный санитарный врач РФ.

Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил о рекордном росте заболевших в мире.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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